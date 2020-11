Els Mossos alerten de festes a llars i locals

09.11.2020 | 20:10

Els Mossos d'Esquadra han advertit de la proliferació de festes amb més aforament del permès a pisos, locals okupats, associacions cannàbiques i hotels, on es concentren grups que superen el límit de sis persones que estableix les restriccions per evitar el contagi del coronavirus. Així ho ha indicat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que ha ressaltat que aquest cap de setmana han detectat "algun episodi singular", ja que han començat a localitzar festes amb fins a vint persones, davant de la qual cosa els aixequen actes per denunciar els organitzadors i assistents. En concret, al llarg d'aquest cap de setmana, els Mossos han localitzat una festa amb unes vint persones en un pis de Sarrià de Barcelona, una altra amb unes 18 persones en un antiga sucursal bancària de l'Hospitalet de Llobregat, en una associació cannàbica de Sabadell o en hotels on es citen persones per concentrar-se. Sallent ha demanat als ciutadans que compleixin les limitacions donat que "aquests dies és molt el que ens juguem tots". A banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha agraït el "compliment generalitzat" de les restriccions, el que demostra que els catalans entenen que, malgrat ser "dures i pesades", són "alhora necessàries".