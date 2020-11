Un home se salta el toc de queda i agredeix una agent dels Mossos

Redacció

09.11.2020 | 13:46

Un home va agredir, la matinada del dissabte, una agent del Mossos d'Esquadra, quan la policia va aturar-lo en veure que se saltava el toc de queda. Els fets van produir-se a la Plaça de la Dona Treballadora, cap a la 1 de la matinada. L'home, que semblava anar begut, va negar-se a què els Mossos li realitzessin la prova d'alcoholèmia. A més, quan procedien a identificar-lo, va clavar una bofetada a una agent, i immediatament va ser detingut, tant per la negativa a fer-se la prova com per atemptat contra l'autoritat.