Reconeixement a l'INS Copèrnic per la seva tasca en inclusió

Redacció

06.11.2020 | 21:18

El projecte Magnet de l'Institut (INS) Nicolau Copèrnic amb el Museu de la Ciència i la Tècnica ha començat a donar resultats molt positius. El centre de secundària ha estat un dels dos finalistes a la tercera edició de les beques Carles Capdevila d'innovació educativa que atorga el diari Ara i la Fundació La Caixa. Al certamen si han presentat 52 propostes i els premis han estat per tres centres que han destacat per propostes per iniciatives innovadores d'inclusió.

L'INS Nicolau Copèrnic, al barri de Can Boada, és un dels centres que fa temps que lluita contra la discriminació perquè la meitat del seu alumnat té necessitats educatives especials a causa de la seva situació socioeconòmica. Amb l'objectiu de donar el màxim d'oportunitats, ha estat un dels primers centres de secundària de Terrassa que es va inscriure al programa d'aliances Magnet amb institucions de pes per treballar de manera conjunta.

Un cop escollit, l'institut va dissenyar un programa d'activitats per unir els interessos de l'alumnat, l'expertesa del professorat i el suport del mNACTEC. El programa aplega tallers de diversa temàtica: robòtica, comunicació, música, cuina en anglès i també de cinema i teatre.

Sobre rodes

La proposta ha funcionat sobre rodes. Àngels Matarín, coordinadora pedagògica de l'INS Nicolau Copèrnic, explica que "el nostre repte és que cada alumne pugui arribar al màxim possible i una de les eines més potents per aconseguir-ho és la motivació. Per aquest motiu, és essencial que les activitats a desenvolupar és triïn en funció de les seves preferències perquè això fa que s'impliquin i s'esforcin per aprendre".

Matarín destaca, a més, que els tallers són de multinivell. "No són per edat, sinó que es barregen tots els cursos de l'ESO. D'aquesta manera podem posar en pràctica la codocència; és a dir la presència d'almenys dos professors que treballen plegats per descobrir les necessitats dels alumnes i incidir de forma més profunda". Per la seva banda, el mNACTEC també ha valorat aquesta proposta de crear aliances entre centre i institucions de relleu. "Una de les finalitats del museu és mostrar la importància de la ciència i la tècnica, i despertar vocacions científiques en els joves", ha dit Esther Font, responsable d'exposicions i acció educativa del mNACTEC. Font ha afegit que "treballar de bracet amb el Nicolau Copèrnic ens apropa al nostre objectiu".

Punts de trobada

El projecte Magnet de col·laboració entre el centre de secundària i el museu té molts punts de focalització. Un d'ells és potenciar l'interès de l'alumnat per la cultura científica i la tecnologia. I, en aquest sentit, la comunitat educativa del Nicolau Copèrnic ha trobat un gran aliat. Al museu pot treballar i endinsar-se amb temes com el tèxtil, la fàbrica tèxtil, les energies renovables, l'arqueologia industrial, la industrialització i la sostenibilitat i el medi ambient. Des de l'institut consideren que aquests temes sobre un espai pràctic i real fa que generi més motivació per aprendre, investigar i resoldre problemes de manera multidisciplinària. Tot això sense perdre de vista un projecte pedagògic basant en la personalització de l'aprenentatge i en aconseguir el nivell competencial.

El centre s'ha implicat amb el mNACTEC amb activitats com ara la creació d'una visita virtual del museu i una audioguia, l'anàlisi de diverses professions i tasques del centre museístic, la fotografia creativa i el coneixement de la cultura científica, tècnica i industrial de Catalunya, entre altres.