Neix el Consell Municipal de Seguretat

Redacció

06.11.2020 | 21:18

Aquesta setmana s'ha constituït el Consell Municipal de Seguretat, l'òrgan de participació i anàlisi de la seguretat en el municipi. El Consell té un caràcter deliberatiu i propositiu i s'encarrega d'assessorar i redactar propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat ciutadana. L'objectiu és millorar la seguretat pública i adequar el servei públic de seguretat a la demanda social.

La constitució del nou consell va tenir lloc dijous sota la presidència de l'alcalde Jordi Ballart.

El consell, que funcionarà durant tot el mandat, el presideix l'alcalde Jordi Ballart i serà vicepresident pel cap de Bombers de Terrassa, Jordi Moreno, que ha estat escollit pels membres de l'òrgan.

Composició plural

Aquest està integrat per representants dels cossos de seguretat de la ciutat, Policia Municipal, Bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, però també d'altres àmbits com l'econòmic, sociocultural, sanitari, educatiu, sindical i polític.

L'alcalde ha destacat la importància de la constitució d'aquest consell argumentant que "els conflictes en les relacions socials, ja sigui per motius de gènere, culturals, religiosos o racials; els problemes amb la qualitat de l'entorn, sigui per vandalisme, per brutícia, etcètera; i els problemes d'exclusió social i de convivència i els seus motius són assumptes que cal treballar no només des de l'àmbit policial, sinó també des de l'àmbit social, econòmic i mediambiental".

El 28 març de 2019 es va aprovar el reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, d'acord amb el previst a la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

La normativa va suposar un canvi en la concepció del sistema de seguretat, ja que reconeix el dret de la ciutadania a la participació en les tasques de seguretat pública. La reforma legal reconeix també el dret a ser informats de les situacions d'especial risc per a la seguretat pública que afectin la seva comunitat, i de les mesures preventives adequades que es puguin adoptar per afrontar-les.

Al Consell participen com a vocals membres de la patronal Cecot, Cambra de Terrassa, el Gremi d'Hostaleria, el Col·legi d'Advocats, Creu Roja, els sindicats UGT, CCOO, SALT, SPL-CME i l'Hospital de Terrassa, Hospital Universitari MútuaTerrassa.

També l'empresa mixta Tmesa, Ferrocarrils de la Generalitat, els consells de cultura, d'esports, de salut, de gent gran, d'igualtat, de solidaritat del municipi, la federació d'Associacions de Veïns de Terrassa i representants dels grups polítics municipals.