Mossèn Àlex Serra Belmonte, ordenat nou prevere a Terrassa

06.11.2020 | 21:18

El passat diumenge, solemnitat de Tots Sants, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, va ordenar prevere a la Catedral del Sant Esperit a mossèn Àlex Serra Belmonte. El nou prevere ha estat destinat com a vicari de la parròquia de Sant Pere Octavià, a Sant Cugat, on ja col·laborava com a diaca....