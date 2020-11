"L'últim concert", el crit d'alerta de les sales

06.11.2020 | 21:18

"Fa gairebé vuit mesos que pràcticament el 100 per cent de les sales estan tancades i només algunes d'elles poden fer concerts en directe, amb una dràstica reducció de la seva capacitat, condicionada per la distància física, que redueix els aforaments a menys del 30 per cent i amb la prohibició d'exercir l'activitat natural del ball que en caracteritza a la majoria". Aquesta és una part del manifest "L'últim concert", en què sales de música en directe de tota Espanya s'han unit per denunciar la situació que travessen.

La iniciativa llança un crit d'alerta: "La gran majoria de les sales no podran sobreviure en aquestes condicions d'endutament progressiu més enllà del 2020, a no ser que puguin recuperar la seva activitat en unes condicions mínimes que no provoquin més pèrdues que les actuals".

18 de novembre

En el marc d'aquesta iniciativa, sales de música en directe de tot l'Estat s'uniran per oferir, el pròxim 18 de novembre, a les 20 hores, un concert gratuït i en "streaming", que de fet es podrà veure a través del web www.elultimoconcierto.com.

La Plataforma de Sales de Concerts, de la qual forma part l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), impulsa la proposta per ressaltar que aquest pot ser "l'últim concert" de música en viu si no s'ajuda el sector.