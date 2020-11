La majoria de sales de concerts estan tancades des del març. La majoria de sales de concerts estan tancades des del març.

"L'últim concert", el crit d'alerta de les sales

06.11.2020 | 21:18

"Fa gairebé vuit mesos que pràcticament el 100 per cent de les sales estan tancades i només algunes d'elles poden fer concerts en directe, amb una dràstica reducció de la seva capacitat, condicionada per la distància física, que redueix els aforaments a menys del 30 per cent i amb la...