Junts per Terrassa demana millores urgents a Correus

07.11.2020 | 04:00

El grup municipal de Junts per Terrassa pregunta a l'alcalde, Jordi Ballart, quines gestions s'han dut a terme amb l'empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos i davant del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana per reclamar una major dotació de personal del servei de Correos a la ciutat. El grup municipal va elevar a ple el mes de juliol un acord de junta de portaveus, recolzat per la unanimitat del Consistori, que instava a l'empresa estatal a dotar el servei del personal necessari. Aquest acord es va notificar a Correus. JxT respon així a la protesta protagonitzada dijous pel personal de Correus de Terrassa denunciant la falta de personal. La formació recorda que aquesta és "una situació de col·lapse que, malauradament no és nova, però que la pandèmia i les mesures sanitàries han vingut a agreujar". Terrassa, afirma JxT, és un dels centres més afectats per la falta de contractació.