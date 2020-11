Els directors de les escoles rebutgen les autoproves

06.11.2020 | 21:18

L'associació de directius de l'educació pública catalana (AXIA) ha rebutjat que es facin les autoproves de la Covid-19 als instituts i ha demanat al Departament d'Educació rectificar una mesura que afecta directament la direcció dels centres i el professorat. AXIA argumenta en un comunicat emès aquest divendres que el personal docent no té competències per fer les PCR i que la realització d'aquestes correspon al personal sanitari. L'associació incideix que el professorat no té la formació sanitària necessària i, per això, no es garantiria la fiabilitat dels resultats de les proves PCR realitzades als instituts.

Incompatible

Els directius dels centres educatius veuen incompatible efectuar les trucades de seguiment a les famílies i informar sobre els protocols d'actuació que estableixi el servei de vigilància epidemiològica, per l'increment de temps en la seva jornada. "Reiterem el col·lapse que ja patim les direccions dels centres educatius des de principi de curs provocat per la gestió de positius de professorat, alumnat així com la gestió dels aïllaments preventius dels grups de convivència estable", ha denunciat AXIA. "Ens solidaritzem amb la situació del personal sanitari però creiem que traspassar la responsabilitat de la presa de mostres als docents no fa res més que amagar l'arrel del problema: la manca de recursos de sistema sanitari i de l'educatiu", ha argumentat. El col·lectiu demana respecte per als professionals de l'educació.