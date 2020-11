Denunciades 20 persones que jugaven a futbol

07.11.2020 | 04:00

La trucada d'un particular va informar la Policia Municipal, aquest dijous, a les 20.34 h, que hi havia un grup de persones jugant a les pistes de l'espai esportiu del Segle XX, entre els carrers de Navas de Tolosa, Avinyó i Lepant. Fins al lloc dels fets va arribar la Policia Municipal, que va informar els infractors que estaven incomplint les restriccions imposades per contenir la Covid-19 i van realitzar 20 denúncies. A aquest nombre s'hi sumen altres 33 denúncies pel mateix motiu.