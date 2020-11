Deixadesa a la plaça de la Constitució

Emili González

06.11.2020 | 21:18

El de la falta de neteja a molts punts de la ciutat, amb contenidors sovint desbordats de deixalles, és un problema generalitzat i reconegut pel mateix equip de govern municipal. Un exemple més n'és la imatge que amb freqüència presenta la plaça de la Constitució, ubicada a Sant Pere Nord. Mari Pérez, veïna del barri des de fa 20 anys, ha captat algunes mostres de la brutícia que aquesta mateixa setmana presentava l'espai. Llaunes i ampolles de plàstic o vidre tirades per terra; papereres tan saturades que les bosses amb restes s'hi acumulen al costat; caques de gos per netejar; i tot entremig d'un mantell de fulles seques... Són algunes de les fotografies preses dimarts passat en aquest punt de la ciutat. "A les papereres sovint hi ha bossetes amb caques de gos -explica Pérez-. A prop de la plaça hi ha un pipicà; costa d'entendre que hi hagi aquest incivisme".

El president de l'AVV de Sant Pere Nord, Jaume Ávalos, demana "una neteja més intensiva de l'espai públic del barri, ara que aquest assumeix el fet que els bars estan tancats, de manera que grups de joves queden a l'exterior per relacionar-se".

"La brutícia de la plaça de la Constitució va malauradament en la línia de la que es dona en altres espais del barri", indica.