CCOO denuncia el silenci de Duque sobre els serveis socials

Mercè Boladeras

06.11.2020 | 21:18

Representants de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament van mantenir al mes de juliol una reunió amb l'equip de govern per expressar les demandes pel col·lectiu de treballadors de serveis socials. Des de llavors i fins ara s'han complert tres mesos i no han tingut cap més notícia del govern municipal.

Per aquest motiu, la secció sindical de CCOO ha decidit presentar una bateria de preguntes que, en aquest cas, s'han dirigit al tinent d'alcalde de Serveis Socials, Noel Duque i que volen una resposta abans d'un mes. "Fins avui dia no hem rebut cap resposta. A la reunió del mes de juliol van sol·licitar millores perquè la feina a Serveis Socials es va incrementar a causa de la pandèmia, perquè hi ha més persones vulnerables que necessiten atenció", relaten fons de la secció.

Les qüestions plantejades van encaminades a tenir una radiografia de la situació del servei i de la plantilla, així com de les mesures de seguretat i protecció que es prenen. Així, per exemple, la secció reclama informació clara, concreta i transparent dels dispositius organitzats per l'Ajuntament per poder atendre el servei i quines mesures hi ha previstes. En referència a recursos, CCOO sol·licita que Duque expliqui si hi ha persones fent teletreball i si les mateixes disposen de telèfon, ordinador i tauletes cedits per l'Ajuntament. També volen saber si s'han habilitat més espais per atendre a la ciutadania i s'ha contractat més personal.

El col·lectiu de Serveis Socials de l'Ajuntament està integrat, actualment, per 180 persones, la majoria dones. La plantilla desenvolupa la seva tasca en dos nivells. Un, atenció a l'oficina del servei i dos, visites domiciliàries puntuals.

La secció sindical posa l'accent en què el servei es va disparar amb la primera onada de la Covid-19. "Al mes de juliol ja van posar sobre la taula que la plantilla feia més hores i que els que treballaven a casa ho feien amb els seus propis mitjans de comunicació. I van considerar que "això no era correcte perquè hi havia una sobrecàrrega però no compensada i que s'havia de resoldre amb més recursos".

Riscos laborals

El sindicat també demana crear una comissió específica de recursos humans i els representants dels treballadors per abordar la situació i veure quins canvis s'han d'aplicar. CCOO insisteix també en reprendre l'avaluació de riscos psicosocials que s'havia començat. Pel sindicat, aquesta qüestió no és mernor. "Són un col·lectiu que fa molt de temps que està atenent a la ciutadania i ara ho fa en moments molt difícils. Creiem que hem de saber quines mesures a escala emocional i psicològic s'han pres per la plantilla".