El Bastó Egara, finalista dels premis de la Fundació Mapfre

Redacció

06.11.2020 | 21:18

El Bastó Egara ha estat seleccionat com un dels finalistes a la tercera edició dels Premis a la Innovació Social de Mapfre. L'objectiu d'aquests guardons és possibilitar el desenvolupament de propostes que, per les seves característiques, resolguin o millorin aspectes concrets del món que ens envolta. Els premis es divideixen en les següents tres categories: millora de la salut i tecnologia digital, innovació asseguradora i mobilitat sostenible i seguretat viària.

El Bastó Egara, desenvolupat per l'empresa terrassenca Bidons Egara, alerta dels obstacles tant laterals com en alçada a les persones invidents o defincients visuals i impedeix que topin amb els diversos entrebancs que per a ells suposa el mobiliari urbà. Aquest invent, que es va presentar en societat fa sis anys, s'ha imposat a nivell europeu als més de 240 projectes que es van presentar dins de la seva categoria.

Un jurat format per directius i representants de l'ecosistema innovador, així com per inversors socials ha estat l'encarregat d'escollir els tres finalistes en cadascuna de les tres categories dels guardons. Els principals aspectes que s'han avaluat són el potencial innovador i l'impacte social, l'escalabilitat i la viabilitat, així com la capacitat i experiència de l'equip que ha pres part en el desenvolupament de la tecnologia en qüestió.

Aquest Bastó Egara ha estat desenvolupat dins de la Càtedra d'Investigació Bidons Egara de la Universitat Miguel Hernández de la ciutat d'Elx, en estreta col·laboració amb l'empresa terrassenca que l'ha promogut, Bidons Egara S.L. Ha estat reconegut com la millor iniciativa europea dins de la categoria de mobilitat sostenible i seguretat viària.

A la final internacional

Aquest model ha participat en la final internacional, on s'ha enfrontat als dos projectes que han guanyat les seves respectives semifinals en aquesta categoria en les regions del Brasil i de Llatinoamèrica. El Bastó Egara és un sistema d'ajuda electrònica per a persones cegues o amb alguna deficiència visual. Els permet detectar obstacles aeris que suposin un perill per a la seva integritat física, com ara les branques dels arbres, els senyals de trànsit, els miralls retrovisors dels vehicles o tota mena de tendals.

Es tracta d'un sistema d'assistència intel·ligent personalitzable i adaptable a tots els bastons tradicionals per a persones cegues o deficients visuals, que s'hi adapten amb gran facilitat. El Bastó Egara disposa d'una bateria recarregable d'alta capacitat amb autonomia per a diversos dies. Inclou importants mesures de seguretat i disposa de diversos programes de funcionament que faciliten el seu ús en diferents condicions, com l'interior dels edificis o entorns amb una gran densitat de persones.