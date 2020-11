Un vehicle crema després que li exploti el motor a l'avinguda del Vallès

06.11.2020 | 16:05

La trucada d'un particular va informar el dijou, cap a les 18 h de la tarda, que havia tingut lloc una petita explosió i el posterior incendi d'un vehicle a l'avinguda del Vallès, amb el carrer de Xúquer. Dues patrulles de la Policia Municipal es van desplaçar fins al lloc, on hi havia el conductor del turisme que els va explicar que l'incendi s'havia iniciat als baixos del vehicle quan tot just l'havia tret del taller mecànic. Els agents van donar avís als Bombers per tal d'apagar el foc i van realitzar tasques de regulació del trànsit fins que la situació va estar controlada.