Toc que queda quinze dies més

06.11.2020 | 17:11

El comitè tècnic del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) ha acordat avui prorrogar durant quinze dies més el toc de queda, o confinament nocturn, arreu del territori català.

Fonts del departament d'Interior ha informat que aquesta pròrroga es publicarà al DOGC abans de dilluns que ve, que és quan venç l'actual decret de toc de queda.

El Departament de Salut ha proposat aquesta pròrroga per consolidar les incipients dades esperançadores de l'epidèmia i fonts d'Interior han dit que "cal perseverar per mantenir la tendència" de millora epidèmica.

Aquest confinament nocturn seguirà establert entre les 22:00 i les 06:00 hores, dins dels paràmetres que permet l'estat d'alarma decretat pel govern Espanyol.

Mentrestant, segueixen vigents els tancaments de bars, restaurants, centres d'estètica, teatres, cinemes, gimnasos, la limitació d'aforaments als comerços i supermercats i el tancament perimetral de Catalunya durant tota la setmana i també el tancament per municipis durant el cap de setmana.