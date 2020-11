Segon cap de setmana de confinament

Com va succeir la setmana passada, uns 5.000 agents dels Mossos es desplegaran per tot Catalunya.

J. A.

05.11.2020 | 21:06

Des d'aquest matí l'accés a Terrassa tant d'entrada com de sortida està restringit fins a les sis del matí de dilluns, exceptuant els moviments que estiguin justificats, com l'assistència a centres sanitaris, per anar a treballar, a l'escola o universitats o cuidar persones dependents. Aquest serà el segon i en principi darrer cap de setmana de confinament perimetral. Aquesta mesura s'aplica a tots els municipis de Catalunya. La Generalitat haurà de valorar la pròxima setmana la pròrroga d'aquestes restriccions o l'aplicació d'altres.

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, va recordar ahir en roda de premsa que el cap de setmana passat, en què per primera vegada es va prohibir sortir dels municipis, les circulació per abandonar l'àrea de Barcelona va augmentar un 12% el dijous i les entrades van pujar un 8% el dilluns.

El conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper, va recordar ahir en roda de premsa que el cap de setmana passat, en què per primera vegada es va prohibir sortir dels municipis, les circulació per abandonar l'àrea de Barcelona va augmentar un 12% el dijous i les entrades van pujar un 8% el dilluns.

15 mil denúncies en 3 setmanes

Sàmper va informar que pel que fa a la darrera nit, els Mossos d'Esquadra han aixecat 553 actes a ciutadans que s'havien saltat el confinament nocturn. A les darreres tres setmanes, s'han interposat 15.258 denúncies administratives per saltar-se alguna restricció, 8.834 posades per policies locals i 6.424 pels mossos d'esquadra. Hi ha hagut 330 actes aixecades a establiments, 243 posades per policies locals i 87 per mossos d'esquadra. S'han tancat 13 locals, 8 dels quals ho han fet els mossos d'esquadra i 5, policies locals.

En aquest punt, Sàmper ha recordat que "els patrullatges que s'estan fent per part dels mossos d'esquadra com per les policies locals tenen una voluntat pedagògica i en cap cas tenen una intenció recaptatòria".

El conseller d'interior va destacar "la col·laboració de la ciutadania que creiem que fa seves les restriccions malgrat les afectacions importants que comporten".