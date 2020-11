06.11.2020 | 20:42

Aquesta tarda s'ha produït una manifestació pel centre de la ciutat contra les restriccions per frenar la Covid-19. Organitzada per Esquerra Independentista, la marxa ha sortit del Raval de Montserrat i, després de recórrer diferents carrers, ha acabat davant de Consultes Externes de MútuaTerrassa, a l'avinguda de Jacquard. S'han sentit lemes de tipus "No és Covid, és lluita de classes".