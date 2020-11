Membres dels grups de l'oposició conversant en el ple amb l'alcalde Jordi Ballart i amb el seu soci, Isaac Albert. Nebridi Aróztegui Membres dels grups de l'oposició conversant en el ple amb l'alcalde Jordi Ballart i amb el seu soci, Isaac Albert.

L'oposició critica l'ajust i li diu a Ballart que lideri

Laura Hernández

05.11.2020 | 21:06

L'oposició ha reaccionat iradament contra la remodelació de govern anunciada dimecres per l'alcalde Jordi Ballart. Per inoportuna i per entendre que respon més a un joc d'equilibris entre els socis de govern -Tot per Terrassa i ERC-MES-, i "a una operació de contrapoder", que a la recerca d'un millor...