06.11.2020 | 04:00

Dimecres passat, pels volts de les dues del migdia, el telèfon d'emergències 112 va rebre una alerta pel fum que es veia a la carretera de Matadepera, amb el carrer de Sal·lari. I és que s'havia produït un incendi en un habitatge a causa del sutge que s'havia acumulat en una xemeneia. Una patrulla de la Policia Municipal va desplaçar-se a l'indret, on també hi havien arribat els Bombers. No hi va haver ferits en el sinistre.