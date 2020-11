L'Ajuntament ha demanat idees per la soledat no volguda. L'Ajuntament ha demanat idees per la soledat no volguda.

Entrega de premis a la lliga tecnològica contra la soledat no volguda

Redacció

05.11.2020 | 21:06

El certamen T'Activa que cercava idees tecnològiques contra la soledat no volguda ja té guanyadors. El premi ha estat per l'equip Terrassade Butxaca, que ha presentat el projecte Casal a Casa, una plataforma col·laborativa de continguts que connecta persones amb solitud no volguda, amb interessos comuns i que incentiva...