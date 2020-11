El president de Cecot, Antoni Abad; l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde Isaac Albert, signant la pròrroga del conveni. Lluís Clotet El president de Cecot, Antoni Abad; l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde Isaac Albert, signant la pròrroga del conveni.

Terrassa Aposta per l'Ocupació insereix 616 usuaris des de 2014

Emili González

04.11.2020 | 21:01

El programa Terrassa Aposta per l'Ocupació", desenvolupat des de l'any 2014 en el marc del Pacte Local per a l'Ocupació de Terrassa (impulsat per l'Ajuntament, UGT, CCOO i Cecot), ha aconseguit un 40 per cent d'inserció laboral dels seus usuaris. Dit en xifres globals: de les 1.541 persones ateses pel programa des que...