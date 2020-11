El republicà Isaac Albert, l' home fort del nou govern El republicà Isaac Albert, l' home fort del nou govern

Laura Hernández

04.11.2020 | 21:01

Any i mig després del pacte bipartit i en plena segona onada de la pandèmia, l'alcalde Jordi Ballart ha remodelat el seu govern per situar al republicà Isaac Albert com a superregidor de l'executiu. El líder d'ERC es fa càrrec de la maquinària municipal i tot apunta que també del relat de les grans...