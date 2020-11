Repartidors de Correos protesten "per la falta de personal"

Emili González

05.11.2020 | 11:18

Una cinquantena de treballadors de Correos s'han concentrat aquest matí davant de l'oficina principal de l'empresa a la ciutat, situada a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, per protestar pel que consideren "una falta de personal". En concret, UGT i CCOO, els dos sindicats majoritaris de Correos, convocants de la protesta, apunten que hi ha 27 places vacants de repartidors a la ciutat que Correos no cobreix, perquè "des de la pandèmia, l'empresa ha deixat de fer noves contractacions en el repartiment".

Els sindicats apunten que "la manca de personal repercuteix en el servei que es dona als ciutadans, ja que s'estan produint endarreriments en les entregues".