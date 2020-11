El PSC demana a Ballart que justifiqui els canvis

05.11.2020 | 16:08

El PSC creu que l'alcalde, Jordi Ballart, ha d'explicar "a la ciutadania" perquè fa una remodelació de govern "en un moment sensible" com l'actual i li retreu que no aprofiti l'oportunitat "per fer un gest de compromís amb Terrassa, agafant personalment una responsabilitat", en lloc de dedicar-se "a repartir joc". Vega creu que l'entrada del soci minoritari (ERC-MES) a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert "no té precedent en cap govern de coalició a la ciutat". L'alcalde, diu, ha d'explicar si respon a un moviment polític, a un cop de puny d'ERC o a un canvi de rumb o de projecte. La ciutat s'ho mereix".