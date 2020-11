05.11.2020 | 20:08

Aquesta tarda la Plaça Vella ha estat el marc escollit per realitzar una protesta en favor de la "cultura segura". Actors, músics, artistes de circ, tècnics i programadors culturals van protagonitzar la primera acció global col·lectiva a Terrassa contra el tancament per la Covid-19. El sector reivindica la cultura com a "activitat essencial" i reclam la reobertura de teatres, sales d'exposicions i de concerts.