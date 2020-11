La plataforma en defensa de la sanitat pública critica que el seguiment de les proves PCR és insuficient

05.11.2020 | 12:12

La plataforma en la defensa de la sanitat pública Marea Blanca critica, en un comunicat, la manca de seguiment en les proves PCR a ciutadans de Terrassa i a la seva àrea d'influència. La plataforma explica que les proves triguen set dies com a mínim. També reiteren el col·lapse telefònic que hi ha als centres d'assistència primària (CAP) i que no puguin anar de manera presencial perquè els deriven de nou a casa. Marea Blanca diu també que moltes persones recorren a laboratoris privats quan és el sistema sanitari públic que hi hauria de donar el servei i la resposta adequada.