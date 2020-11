JxT considera que els canvis en el govern responen a una crisi en la gestió

05.11.2020 | 11:47

El grup municipal Junts x Terrassa considera que la remodelació del govern municipal respon a una crisi del mateix i que demostra que l'equip de l'alcalde Jordi Ballart no té un projecte clar. Junts per Terrassa reprova a més que, amb la situació sanitària i econòmica que pateix la ciutat, l'alcalde no assumeixi cap gestió directa de cap àrea específica. En aquest sentit, demanen que Ballart lideri el desenvolupament del pla de xoc contra la Covid aprovat el passat mes de juliol. El grup considera que, en el fons, la remodelació obeeix només a una distribuició de poder polític.