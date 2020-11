Cs: "L'alcade lliura els diners de la ciutat a ERC"

Javier González, portaveu municipal de Ciutadans, acusa a Ballart de no tenir "ni equip ni govern".

Javier González, portaveu municipal de Ciutadans, acusa a Ballart de no tenir "ni equip ni govern". Nebridi Aróztegui

05.11.2020 | 16:24

El grup municipal de Ciutadans diu constatar, després de la remodelació de govern, que l'alcalde Jordi Ballart "no té equip de govern ni partit, sinó un club de fans en xarxes". Pel portaveu Javier González, "el temps dirà si el nou Cartipàs és o no beneficiós per a la ciutat". En opinió del polític, l'atribució de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert al republicà Isaac Albert demostra que "Ballart ha lliurat el control dels diners de la ciutat a ERC, la qual cosa posa de manifest que "les prioritats del govern seran promocionar la República unilateral d'ERC en lloc d'empènyer a Terrassa a sortir de la crisi actual".