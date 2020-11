Agredeix a un agent quan el denunciava per no respectar el toc de queda

05.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va detenir dimarts, a les 22.57 h, una persona a l'avinguda de Barcelona, amb el carrer de Miquel Vives, que va agredir un agent quan l'informava que estava infringint el confinament nocturn. L'agressor, que va ser denunciat per incomplir les restriccions en matèria de salut pública, va ser traslladat com a detingut per atemptat contra l'autoritat a la Prefectura de Policia pels agents. D'altra banda, a més d'aquesta denúncia per incomplir el confinament nocturn, al llarg de dimarts es van realitzar vuit denúncies a ciutadans per no dur la mascareta posada. Igualment, a les 20 h, va quedar denunciat el propietari d'un local de restauració, ubicat al carrer de Moixeró, amb el carrer de Puigsacalm, on hi havia prop de 15 persones consumint a l'interior, incomplint les mesures per contenir la Covid-19.