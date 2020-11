Signada la pròrroga del conveni "Terrassa aposta per l'ocupació"

Emili González

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el tinent d'alcalde Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, i el president de la patronal Cecot, han signat aquest matí la pròrroga per aquest 2020 del conveni "Terrassa Aposta per l'Ocupació", un programa especialment dirigit a la inserció laboral de les persones més grans de 45 anys. Un total de 1.551 persones han participat al programa des que va iniciar-se l'any 2014, amb un èxit d'inserció laboral del 40 per cent. "Terrassa aposta per l'ocupació" neix del Pacte per a l'Ocupació de Terrassa, signat el 2014 per l'Ajuntament, UGT, CCOO i la patronal Cecot.