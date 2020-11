Revolta Educativa demana a les famílies que retirin a la infància de les aules

04.11.2020 | 09:37

La plataforma Famílies per a la Revolta Educativa ha expressat, a través d'un comunicat, el seu malestar per com es desenvolupa el curs escolar marcat per la pandèmia. El col·lectiu considera que les mesures de seguretat que es prenen són insuficients, en la mesura en què l'augment de casos ha col·lapsat els centres d'atenció primària. El col·lectiu creu que hi ha manca de planificació, una improvisació constant i canvis en el protocol que han de seguir els centres i l'assistència primària.

El comunicat fa referència al fet que les autoritats han triat unes mesures destinades a tallar activitats a l'aire lliure i opcions d'oci però critica que en cap cas volen recular en el cas d'activitats en espais tancats. La plataforma considera aquests criteris un "error" i preveu que "es converteixi en temeritat en un escenari de col·lapse hospitalari imminent".

aturada temporal i vaga

Les Famílies per a la Revolta Educativa criden al conjunt de la comunitat a "fer una aturada temporal perquè serveixi com a mesura de protecció enfront de la irresponsabilitat del govern" i insta a les famílies a "una retirada massiva de la infància dels centres". Així mateix, demanen als professionals a mobilitzar-se i als sindicats d'educació a liderar la protesta en forma de vaga unitària. La plataforma vol fer palès el seu disgust i les seves reivindicacions. Exigeix a les administracions diverses coses, entre aquestes un tancament temporal dels centres educatius per tallar la transmissió comunitària en un 22% de la població i més recursos per a dotar els centres de mesures de seguretat i mitjans materials de suport a la tasca docent.

Les Famílies per a la Revolta Educativa demanen una planificació "responsable" que, en la seva opinió, permeti limitar l'estada d'infància i docència als centres, amb el màxim protagonisme i la participació del conjunt de la docència i les famílies, que tingui en compte les necessitats especials de totes les parts. I, per últim, demanen un reinici de la presencialitat quan sigui epidemiològicament lliure de risc i s'hagi dotat els centres de mesures de seguretat, personal i mitjans suficients.

La plataforma justifica que la situació provocada per la Covid-19 és "gravíssima", recordant que tripliquen els indicadors per al nivell extrem aprovat en el Consell Interterritorial de Salut. Revolta Educativa diu que no entén com s'exclou l'educació de les mesures per tallar la interacció social per frenar els contagis.

Per la seva banda, el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, considera que "la proposta de les Famílies per a la Revolta Educativa és absurda perquè les dades no ho justifiquen". I es remet al percentatge (un 2% de mitjana dels grups confinats) i que els contagis provenen de l'entorn familiar, un fet aquest que ja es va confirmar a l'estiu amb els casals de juliol i agost.

El director també ha sortit al pas de les crítiques sobre que el departament improvisar. "Tots convivim amb la Covid i ens hem d'anar adaptant i respectar les mesures de Salut. Adaptar-se no és improvisar. El departament ja va explicar les mesures al mes de juliol pel nou curs. No crec que això sigui improvisar", va concloure.