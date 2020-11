Revolta Educativa demana a les famílies que retirin a la infància de les aules

03.11.2020 | 20:45

La plataforma Famílies per a la Revolta Educativa ha expressat, a través d'un comunicat, el seu malestar per com es desenvolupa el curs escolar marcat per la pandèmia. El col·lectiu considera que les mesures de seguretat que es prenen són insuficients, en la mesura en què l'augment de casos ha...