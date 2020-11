El programa "Mou-te, tu hi guanyes!" es reformula en format virtual per la pandèmia

Usuaris al Parc de Vallparadís, un dels espais més populars per caminar.

04.11.2020 | 12:06

L'Ajuntament de Terrassa ha reformulat el programa "Mou-te, tu hi guanyes!" per tal d'adaptar-lo al format virtual i continuar, d'aquesta manera, afavorint la pràctica de l'activitat física. Fins a final d'any, s'anirà difonent per xarxes socials una desena de vídeos breus adreçats a animar i orientar les persones que vulguin fer esport o activitat física en general. El primer vídeo, dedicat als parcs saludables, ja es pot veure al canal municipal de Youtube. El clip, que té una durada de poc més de tres minuts, forma part d'una sèrie de quatre dedicada als parcs saludables de la ciutat.