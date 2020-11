Nova campanya de donació de sang i medul·la òssia

04.11.2020 | 12:26

Avui ha començat la campanya de donació de sang i medul·la òssia del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) i l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta vegada, la tasca sanitària té lloc al centre cívic Montserrat Roig de Ca N'Anglada. La campanya es desenvolupa demà de 10 a 14 h i de 17.30 a 21 h. Per participar-hi, cal demanar cita a través del web www.donarsang.gencat.cat. Per registrar-se com a donant de medul·la òssia, només s'ha d'emplenar un formulari i, en el mateix moment de la donació de sang, se li extraurà una mostra que servirà per analitzar l'HLA, un grup de proteïnes que permeten saber la comptabilitat entre dues persones.