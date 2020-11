Dotació econòmica per taules i cadires a l'INS Jaume Cabré

03.11.2020 | 20:45

El centre de secundària públic, l'Institut Jaume Cabré, de Sant Pere Nord, va denunciar fa uns dies al seu compte de Twitter la falta de mobiliari per als dos grups d'ESO que han començat aquest curs escolar. La reclamació s'exposava acompanyada d'una imatge on es veien tres alumnes asseguts a terra sobre tapissos improvisats, palets o coixins, entre altres suports. Aquest diari no ha pogut parlar amb la direcció del centre, malgrat insistir-hi, però si ho ha fet amb el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, i la regidora d'Educació Teresa Ciurana. Viñas va comentar ahir que el problema ja estava resolt. "Aquest institut va fer una demanda de taules grans (unes 10) perquè treballa per projectes. És una petició lícita però en aquests moments es va prioritzar el mobiliari convencional de pupitres i cadires i aquest tipus de mobiliari s'ha demorat. Així que hem fet una dotació econòmica perquè el centre pugui fer la compra pel seu compte". Viñas i també Ciurana van lamentar que s'assabentessin del problema a través de les xarxes i no de forma personal.