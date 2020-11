Càritas impulsa la campanya "La pobresa també rebrota"

04.11.2020 | 11:34

Actualment, 1 de cada 4 llars ateses per Càritas no disposa de cap ingrés, situant al 65,2% de les famílies per sota del llindar crítica de la pobresa severa. Aixó suposa que la metitat de les famílies tinguin dificultats per pagar el lloger, la hipoteca o els subministraments. Són dades de Càritas a Catalunya en el marc del llançament de la campanya "La pobresa també rebrota", que té l'objectiu d'obtenir més recursos per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la segona onada i d'un possible confinament.