15 persones denunciades per incomplir les restriccions

04.11.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar dilluns i durant la matinada d'ahir 15 denúncies a ciutadans que incomplien les mesures per contenir la Covid-19. Fins a 11 de les sancions van estar per no dur la mascareta posada a la via pública, mentre que les altres quatre denúncies van estar per no complir amb el confinament nocturn. Concretament, aquestes quatre denúncies es van interposar quan una dotació policial, en resposta a la trucada d'un particular, que va informar a les 1.06 h de la matinada d'ahir d'una baralla al carrer del Periodista Grané, amb el carrer de Josep Tapioles, va localitzar quatre persones que estaven discutint al carrer i en estat ebri, a les quals va interposar sengles denúncies.