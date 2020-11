Un vianant denunciat per tinença de marihuana i un altre per conduir ebri

03.11.2020 | 04:00

Una unitat de la Policia Municipal va observar divendres, a les 16.15 h, com un home s'amagava un paquet a la butxaca dels pantalons en adonar-se'n de la presència policial. Els agents el van identificar i escorcollar, trobant el que semblava un farcell amb marihuana. Seguidament, van comprovar que la substància era 10,8 g de marihuana i es va confeccionar una acta de denúncia per tinença d'estupefaents. Per altra banda, els Mossos d'Esquadra van sol·licitar el diumenge, a la matinada, la presència de la Policia Municipal després d'aturar un conductor amb símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques o drogues al carrer de Pablo Iglesias, amb la carretera d'Olesa. Un cop traslladat a la prefectura, se li va realitzar la prova amb l'etilòmetre evidencial, amb resultats de 0,97 mg/l i 0,92 mg/l, procedint a la seva denúncia.