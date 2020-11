Tindrà lloc amb l'assessor Xavier Marcet el dia 11 de novembre de 2020 de 19:00 a 20:00 hores

03.11.2020 | 12:08

El Rotary Club de Terrassa, davant la situació actual de la pandèmia i del confinament decretat per les autoritats, segueix treballant amb les ajudes solidàries a la nostra ciutat però sense descuidar la vessant cultural i social. En aquest sentit ha decidit organitzar el 11 de novembre, de 19:00 a 20:00 hores, un Fòrum virtual amb en Xavier Marcet, consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa, llicenciat en història per la UAB i amb postgraus a escoles de negocis de UC Berkeley, IESE i ESADE. Ens parlarà sobre "Els reptes que tenim els professionals i les empreses la propera dècada". Una visió que, tenint en compte la situació actual que està vivint aquest col·lectiu, pot ser molt aclaridora de cap a on anem i que en podem esperar d'aquest futur proper. El format serà obert a tothom i per això utilitzarem la plataforma de webinars interactius de la Cecot, que amablement ens ha cedit per l'ocasió.