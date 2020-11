Programa educatiu per a la sostenibilitat

02.11.2020 | 20:51

Els centres educatius ja poden inscriure's, des d'aquest dilluns i fins al 16 de novembre, a les activitats del Programa d'Educció per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST), que està dirigit a alumnes dels cicles d'infantil, primària i secundària per fomentar l'educació per a la sostenibilitat. Entre les principals novetats d'aquest curs 2020-21, cal destacar l'establiment de places limitades per a les activitats, fixar un límit de demanda per centre, cicle i grup classe; i el compliment, per part dels educadors/res ambientals del protocol de mesures Covid19 de l'empresa que imparteix les activitats i del mateix centre educatiu. Un altre aspecte de relleu enguany és la incorporació de noves temàtiques com l'ecofeminisme, els plàstics d'un sol ús i les activitats organitzades per l'Associació de Defensa Forestal (ADF). El programa, que ja forma part del currículum escolar de la majoria d'escoles, ofereix 12 propostes didàctiques per a l'etapa d'educació infantil, 41 per a primària i 24 per a secundària, que s'articulen en tres àmbits: tallers a l'aula, visites a les instal·lacions ambientals i activitats a l'Anella Verda. Les accions dirigides a la comunitat educativa es realitzaran de l'11 de gener fins al dia 31 de maig de 2021. A banda de l'oferta educativa, el PEST també recull un total de 18 propostes dirigides a entitats, associacions i altres col·lectius. Aquest centenar d'activitats tracten diferents temàtiques ambientals. Les inscripcions es poden fer a la seu electrònica (https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jso?id=7783). Amb aquesta proposta, el PEST vol proporcionar els recursos per una ciutat més sostenible.