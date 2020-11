Agents de la Policia Municipal, a la via pública. Agents de la Policia Municipal, a la via pública.

149 multes per incomplir les restriccions

Redacció

02.11.2020 | 20:51

La Policia Municipal va interposar al llarg del cap de setmana 149 denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. D'aquestes, 44 es van interposar a ciutadans per trobar-se a la via pública sense dur la mascareta posada o fer-ho de forma incorrecta i 25 a persones que estaven en grups formats per més de...