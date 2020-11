149 multes per incomplir les restriccions

Redacció

02.11.2020 | 20:51

La Policia Municipal va interposar al llarg del cap de setmana 149 denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. D'aquestes, 44 es van interposar a ciutadans per trobar-se a la via pública sense dur la mascareta posada o fer-ho de forma incorrecta i 25 a persones que estaven en grups formats per més de sis individus

La resta de denúncies es van repartir de la següent manera: 17 a persones que consumien aliments i begudes a la via pública; 32 per incomplir el confinament nocturn i circular per la via pública entre les 22 h i les 6 h sense motiu justificat; 28 per incomplir el confinament perimetral; dos a establiments de restauració que incomplien la prohibició d'obertura i tenien a l'interior clients consumint, i una a un establiment comercial per no tancar a l'hora decretada.

Vehicles

D'altra banda, els Mossos van identificar 4.062 persones i vehicles en el primer cap de setmana de tancament municipal i van aixecar 1.854 denúncia per saltar-se les restriccions de mobilitat, el toc de queda, no portar mascareta o reunir-se amb més de sis persones.

Així ho va anunciar ahir en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que van indicar que estan estudiant si algunes famílies han optat per instal·lar-se a segones residències perquè dijous - últim dia abans del tancament del perímetre municipal- va repuntar la circulació viària a les sortides de Barcelona entre un 12 i un 23%.

Sallent va detallar que al llarg del cap de setmana, des que divendres passat va començar el tancament perimetral dels municipis, els Mossos van practicar 4.062 identificacions (3.121 a persones i la resta a vehicles).

Dissabte i diumenge es van fer més identificacions que divendres, ja que era un dia laboral en què els ciutadans es podien desplaçar a altres municipis a treballar i a portar els fills a l'escola, entre altres excepcions.

Toc de queda

A més, en aquests tres dies els Mossos van efectuar 2.112 intervencions a la via pública i van aixecar 1.864 actes de denúncia en relació a la mobilitat i el toc de queda nocturn imposats per rebaixar el contagi del coronavirus. Altres motius pels quals es van aixecar algunes d'aquestes actes durant el cap de setmana va ser per no portar mascareta o per mantenir reunions de més de sis persones.

Segons Sallent, els Mossos també van tancar el cap de setmana dotze locals que romanien oberts sense permís.