Saiz Meneses ordena prevere a mossèn Àlex Serra Belmmonte

02.11.2020 | 11:41

Aquest diumenge, solemnitat de Tots Sants, el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses va ordennar prevere a mossèn Àlex Serra Belmonte a la Catedral del Sant Esperit. El nou prevere ha estat destinat com a vicari de la parròquia de Sant Pere d'Octavipa, a Sant Cugat del Vallès, on ja col·laborava com a diaca. La celebració es va desenvolupar complint les mesures marcades per les administracions, amb un aforament del 30% , familiars i amics de l'ordenant. Concelebraren 30 preveres i assistiren 3 diaques.