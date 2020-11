La plataforma Revolta Educativa insta a mobilitzacions per demanar més recursos

02.11.2020 | 12:24

La plataforma Revolta Educativa crida al conjunt de la comunitat educativa a fer una aturada temporal per demanar més mesures de seguretat a les escoles. El col·lectiu exigeix a les administracions vàries mesures com el tancament temporal dels centres educatius per tallar la transmissió comunitària en un 22% de la població; mobilització de recursos per a dotar els centres de mesures de seguretat i mitjans materials de suport a la tasca docent; així com una planificació que permeti limitat l'estada d'infància i docència als centres, amb el màxim protagonisme i la participació del conjunt de la docència i les famílies, que tingui en compte les necessitats especials de totes les parts.