Declaració del Consell Interrelegiós sobre els atemptats a Niza

02.11.2020 | 12:08

El Consell Interreligiós de Terrassa, integrat per l'Arxiprestat de Terrassa (Església Catòlica), la Comunitat Baha'í, la Comunitat Musulmana i l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies i les Esglésies Evangèliques han fet un comunicat en el qual condemnen els atemptats executats a França, on un home va assassinar a tres persones a ganivetades en una basílica de Niça, i es registraren atacs a Avinyó i al consolat francès a Yeda. El consell reitera que no hi cap justificació de la violència i, menys, encara, de la que s'exerceix en nom de Déu.