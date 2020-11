Un matí molt tranquil al cementiri municipal en un Tots Sants atípic

Emili González

01.11.2020 | 12:14

El cementiri municipal viu un matí de Tots Sants que res té a veure amb l'alta afluència de visitants registrada en un mateix dia com avui, 1 de novembre, d'altres anys. Les restriccions en la mobilitat imposades per frenar la pandèmia sembla que han fet desistir molts egarencs d'acostar-se aquest diumenge massivament al recinte, on les mesures anti-Covid marquen que el temps màxim d'estada és d'una hora i que l'ocupació de les instal·lacions no pot superar les 2 mil persones, una xifra que ni de lluny s'ha assolit aquest matí.

Amb tot, terrassencs i persones arribades de poblacions veïnes recorden i porten flors a aquesta hora als seus difunts. Tot i el confinament municipal, avui les visites als cementiris estan permeses si aquests es troben dins la mateixa comarca del lloc de residència.