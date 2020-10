Pròxima reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya sobre el barri de Ca N'Anglada

31.10.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa espera rebre el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, la pròxima setmana per parlar del barri de Ca N'Anglada. Així es va anunciar en el ple d'ahir. La qüestió va sorgir arran de la intervenció del president veïnal Manuel Medina qui es va queixar a l'equip de govern municipal per no haver informat de la visita que va fer el Síndic a mitjans de setembre. "Aquesta trobada es va fer a l'esquena dels veïns", un fet que per Medina suposa que "el govern municipal ha infringit l'actitud de transparència i de qualitat democràtica". Els grups de l'oposició com el PSC, Ciutadans i Junts x Terrassa van aprofitar també per reprovar aquella reunió de la qual no es va informar.