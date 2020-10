Màxim de dues mil persones alhora al cementiri

31.10.2020 | 04:00

Les visites al cementiri amb motiu de Tots Sants estaran marcades per l'excepcionalitat del moment: l'ocupació no podrà excedir les dues mil persones alhora i les estades no podran superar l'hora. Per tal que es compleixin aquestes mesures, Funerària reforçarà el dispositiu de control d'accessos i de seguretat a l'interior del recinte. L'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania perquè més que mai aquest any esglaoni les visites per evitar aglomeracions i prevenir el risc de contagi. A més, els visitants hauran de respectar la distància d'1,5 metres i circular per la dreta a les escales i als carrers del complex funerari. També es limita l'ús de bancs i seients. Les persones que arribin al cementiri hauran d'aplicar-se gel hidroalcohòlic abans d'entrar (als accessos del recinte hi haurà dispensadors). Als lavabos s'entrarà d'un en un i als carrers no es podrà ni menjar ni beure.

Per afavorir l'esglaonament de les visites al cementiri, l'Ajuntament ha reforçat aquest any el bus gratuït, que habitualment cobria els desplaçaments al complex funerari només la festivitat de Tots Sants. Aquest any, el bus gratuït funciona tres dies: ahir en horari de matí (de 9.30 h a 12.30 h) i tarda (de 16 h a 18 h) i avui i demà de manera ininterrompuda de 9 a 18 hores.