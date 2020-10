L'Ajuntament distribuirà els 200 ordinadors portàtils als alumnes la setmana vinent

31.10.2020 | 04:00

La regidoria d'Educació té previst distribuir els 200 ordinadors portàtils als alumnes la setmana pròxima, segons va anunciar la seva responsable política Teresa Ciurana. Aquest lot de dispositius són una donació de l'empresa Kern Pharma de Terrassa i seran per alumnes d'ESO i estudis superiors no obligatoris. La pregunta de quina era la situació sobre aquests ordinadors la va fer el regidor del PSC, Carles Làzaro, en previsió que els centres puguin combinar les classes presencials i via en línia per l'augment de contagis de la Covid-19.