Alumnes, a terra, en una imatge de la denúncia de l'Institut Jaume Cabré a Twitter. Institut Jaume Cabré Alumnes, a terra, en una imatge de la denúncia de l'Institut Jaume Cabré a Twitter.

L' Institut Jaume Cabré denuncia a Twitter la manca de mobiliari

Efe

30.10.2020 | 20:47

L'institut públic Jaume Cabré ha denunciat a través del seu compte de Twitter que el Departament d'Educació no els ha enviat el mobiliari necessari per a dos grups que han començat nous en aquest curs escolar 2020-21. Per il·lustrar-ho, la responsable de l'institut ha penjat en el compte de Twitter del...